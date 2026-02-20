Đặc khu Lý Sơn khai hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết Nguyên đán 2026), tại đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi diễn ra lễ hội đua thuyền truyền thống Tứ Linh. Đây là nét văn hóa đặc sắc của cư dân đất đảo.