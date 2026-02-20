Đa phương tiện

Hà Nội mở cửa miễn phí 17 di tích nổi tiếng

SGGPO

Ngày 20-2, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông báo về việc mở cửa miễn phí 17 danh thắng, di tích lịch sử và công trình văn hóa phục vụ nhân dân và du khách.

NGUYỄN QUỐC

Từ khóa

mở cửa miễn phí danh thắng di tích lịch sử Hoàng thành Thăng Long Nhà tù Hỏa Lò

