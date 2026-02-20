Núi Bà Đen đón gần 330.000 lượt khách dịp tết

Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 27 tháng Chạp đến mùng 3 tết), Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh) đón gần 330.000 lượt khách tham quan, chiêm bái và du xuân, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.