Phim Tết của Trấn Thành áp đảo doanh thu phòng vé

Không nằm ngoài dự đoán, phim "Thỏ ơi!!" của Trấn Thành đang thắng thế phòng vé và bỏ xa các đối thủ trong mùa phim tết 2026.

VĂN TUẤN

