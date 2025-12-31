Đặc sắc chương trình Chào đón năm mới 2026 “Thành phố mùa xuân” ở phường Phú Thạnh

Tối 31-12, tại UBND phường Phú Thạnh, TPHCM, Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Chào đón năm mới 2026 chủ đề " Thành phố mùa xuân" .

Tiết mục trong chương trình

Chương trình nghệ thuật đón chào năm mới 2026 chủ đề Thành phố mùa xuân được xây dựng như một bản hòa ca nhiều tầng cảm xúc, phản ánh sinh động vẻ đẹp của TPHCM – một đô thị trẻ trung, năng động, nhân văn và không ngừng vươn mình trong dòng chảy phát triển của đất nước.

Đây cũng là hoạt động văn hóa thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo không khí vui tươi phấn khởi, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân vui xuân đón tết.

Múa Mâm vàng. Ảnh: THÚY BÌNH

Thành phố mùa xuân không chỉ là bức tranh thời khắc giao mùa từ năm cũ sang năm mới, mà còn là hình tượng nghệ thuật mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc: mùa xuân của thiên nhiên hòa quyện cùng mùa xuân của lòng người, mùa xuân của khát vọng, của niềm tin và tương lai.

Tam ca "Mùa xuân đầu tiên" Ảnh: THÚY BÌNH

Đông đảo khán giả đến thưởng thức chương trình nghệ thuật chào đón năm mới 2026 "Thành phố mùa xuân". Ảnh: THÚY BÌNH

Chương trình có các tiết mục: tứ tấu Nét dạo ngày xuân, ca múa Chúc xuân tài lộc, Mùa xuân đầu tiên, Xuân về mang yêu thương, Tình ca mùa xuân, Lúng la lúng liếng xuân, Nắng có còn xuân, độc tấu đàn nhị Ước vọng, Ngày đẹp tươi, Xinh tươi Việt Nam, Việt Nam ngày mới, Happy New Year, hòa tấu dàn nhạc Liên khúc mùa xuân, HungarianDance No.5, Kalinka, múa Mâm vàng, xiếc trượt patin…

Các nghệ sĩ tham gia biểu diễn. Ảnh: THÚY BÌNH

Tham gia biểu diễn trong chương trình có NSƯT Thu Thủy, nghệ sĩ Thanh Quang, Đinh Nhật Minh, Ngọc Diễm, Tường Vy, Anh Nguyệt, Lâm Ngọc, Trúc Lai, Mai Xoan, Minh Hiếu, Minh Đoàn, Hiếu Thảo, Mỹ Duyên, Phước Hiển, ShuLy Phương Trinh, các nghệ sĩ múa Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Dàn nhạc dân tộc Nhà hát Ca múa nhạc dân tộc Bông Sen, Nhóm nhạc dân tộc Minh Phát, Nhóm Giai Điệu Trẻ, Nhóm múa Sen Việt...

THÚY BÌNH