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Đặc sắc Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế

SGGPO

Tối 30-8, đông đảo người dân và du khách đổ về sân khấu ở Quảng trường Văn hóa - Thể thao TP Huế, hòa mình vào không khí Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế - Huế Wonderverse Music Fest 2026.

Đặc sắc Lễ hội di sản và âm nhạc quốc tế Huế
VĂN THẮNG

Từ khóa

TP Huế Lễ hội di sản Music Fest 2026 Di sản thức giấc công nghệ trình diễn du lịch

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