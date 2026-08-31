Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

Cứu 2 người gặp nạn khi tắm biển Vũng Tàu

SGGPO

Trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM, đã kịp thời cứu vớt, đưa 2 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển vào bờ an toàn.

Tin liên quan
NGUYỄN NAM

Từ khóa

vũng tàu khách du lịch vũng tàu khách tắm biển vũng tàu du lịch vũng tàu dịp lễ bãi biển vũng tàu cứu hộ bãi biển vũng tàu cứu người tắm biển trẻ lạc vũng tàu phường vũng tàu tphcm du lịch TPHCM

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn