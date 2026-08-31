Cứu 2 người gặp nạn khi tắm biển Vũng Tàu

Trong những ngày đầu nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, lực lượng chức năng phường Vũng Tàu, TPHCM, đã kịp thời cứu vớt, đưa 2 trường hợp gặp sự cố khi tắm biển vào bờ an toàn.