Thi công xuyên lễ trên tuyến Vành đai 3 TPHCM

Trong không khí cả nước thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, không khí thi công trên các gói thầu thuộc dự án đường Vành đai 3 TPHCM đang diễn ra vô cùng khẩn trương.