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Bản tin trưa 31-8: Cập nhật vụ lật xe khách ở Gia Lai

SGGPO

Bản tin trưa 31-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão; Gia Lai: Lật xe khách, nhiều người thương vong;...

Bản tin trưa 31-8: Lật xe khách ở Gia Lai, 1 người tử vong tại chỗ
TAM NGUYÊN (tổng hợp)

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