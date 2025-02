Đại học Quốc gia TPHCM: Nhiều ngành đào tạo được xếp hạng cao trên thế giới

Năm 2024, Đại học Quốc gia TPHCM (ĐHQG TPHCM) đạt kết quả đột phá khi có nhiều ngành được xếp hạng cao trên các bảng xếp hạng đại học quốc tế như Bảng xếp hạng Quacquarelli Symonds (QS - Anh), Times Higher Education (THE- Anh) và Academic Ranking of World Universities (ARWU - Trung Quốc). Trong đó, có 11 ngành được xếp hạng thế giới (tăng 10 ngành so với năm 2021) và 8 ngành lọt vào tốp 500 thế giới.