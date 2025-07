Mùa hè đặc biệt tại Royal School: Mỗi tuần một lễ hội hóa trang siêu hoành tráng

Mùa hè tại Royal School mở ra một hành trình khám phá dành riêng cho các em học sinh khối Mầm non với hai chủ đề học tập: "Animal Rescuers - Wildlife and Habitats" và "The World Around Us - Exploring Our Environment". Đây cũng chính là dấu mốc đầu tiên mở ra năm học mới 2025 - 2026 đầy cảm hứng.