Đại hội đồng Cổ đông 2023: Hòa Bình tập trung tái cấu trúc toàn diện, đặt mục tiêu 2023 doanh thu 12.500 tỷ đồng

Chiều 27-6-2023, Đại hội đồng Cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBC) đã diễn thành công ra tại Khách sạn Rex. Các nội dung trong tờ trình đã được đại hội đồng thuận thông qua.

Đặc biệt, Đại hội cũng đã hân hạnh tiếp đón đại diện của các đối tác trong liên danh Hoa Lư tham gia gói thầu dự án trọng điểm quốc gia Sân bay Long Thành trị giá 35.000 tỷ đồng. Đại diện Coteccons - Chủ tịch HĐQT Bolat Duisenov; Đại diện Công ty Xây dựng Central Cons - Chủ tịch HĐQT Trần Quang Tuấn; Đại diện Công ty CP Xây dựng An Phong - Tổng Giám đốc Nguyễn Khắc Đồng.

Trong thông điệp gửi tới cổ đông của mình, Chủ tịch HĐQT Lê Viết Hải giãi bày: “Trong giông bão, Hòa Bình lùi lại một bước để làm mới bản thân bằng chiến lược tái cấu trúc toàn diện với quyết tâm đưa Hòa Bình vượt qua thách thức và dần ổn định để tiếp tục phát triển và khôi phục vị thế vốn có của mình. Kế hoạch tái cấu trúc toàn diện đã được Hội đồng Quản trị và Ban Điều hành Hòa Bình bắt tay vào triển khai rất quyết liệt và sẽ tập trung vào các nhóm giải pháp quan trọng bao gồm: Tái cấu trúc tài chính; Tái cấu trúc nguồn nhân lực; Tái cấu trúc sản phẩm và thị trường; Tái cấu trúc hệ thống quản lý; Tái cấu trúc hệ thống các công ty thành viên và công ty liên kết.”

Hòa Bình sẽ định giá lại tài sản của công ty, chủ yếu là máy móc, thiết bị để ghi nhận lại giá trị hiện tại và khẳng định giá trị còn cao hơn rất nhiều so với giá trị ghi nhận trong sổ sách kế toán. Hiện nay các máy móc thiết bị này vẫn được khai thác thêm rất nhiều năm nữa.

Theo báo cáo tài chính ngày 31-3-2023 tổng đầu tư máy móc thiết bị của Hòa Bình là 2.189 tỷ đồng, trên sổ sách đã khấu hao 1.344 tỷ đồng. Giá trị còn lại là 845 tỷ đồng. Hiện giá trị đã khấu hao 1.344 tỷ đồng bao gồm rất nhiều máy móc thiết bị vẫn còn giá trị sử dụng cao nhưng trong sổ sách ghi nhận giá trị bằng 0 do đã quá 8 năm sử dụng. Trong khi đó so với thời giá nếu mua mới những thiết bị đó, do trượt giá sẽ cao hơn từ 30 – 60%.

Đại hội đã thông qua phương án phát hành riêng lẻ 274 triệu cổ phiếu với giá tối thiểu 12.000 đồng/cp trong năm nay, tương ứng với số vốn tối thiểu có thể huy động được là 3.288 tỷ đồng. Công ty sẽ dùng số tiền này bổ sung nguồn vốn kinh doanh, hoán đổi nợ với các đối tác (nhà thầu phụ, nhà cung cấp, nhà sản xuất) với tổng giá trị 1.050 tỷ đồng, thanh toán các khoản nợ vay và đầu tư phát triển dự án. Tính đến ngày 23-6-2023, đã có 89 nhà cung cấp và nhà thầu phụ đồng ý cấn trừ nợ bằng cổ phiếu với giá trị 650 tỷ đồng.

Năm 2023, Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình đặt mục tiêu kế hoạch kinh doanh với doanh thu 12.500 tỷ đồng, trong đó doanh thu ghi nhận từ backlog là 7.500 tỷ đồng, doanh thu hợp đồng mới 2.000 tỷ đồng, doanh thu từ xuất khẩu vật liệu xây dựng 1.300 tỷ đồng,... Lợi nhuận sau thuế 125 tỷ đồng.

Đại hội cũng đã thông qua đơn từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị của các ông Nguyễn Công Phú, ông Lê Quốc Duy, ông David Martin Ruiz, ông Albert Antoine và ông Dương Văn Hùng. Đồng thời, ông Lê Văn Nam, bà Vũ Thị Hòa và bà Nguyễn Thị Lượt đã được đại hội tín nhiệm bầu bổ sung vào Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2024.