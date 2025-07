Vedan Việt Nam sôi nổi với Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động 2025

Từ ngày 5-5 đến 5-6, Công ty Vedan Việt Nam tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động 2025 với chủ đề “Tăng cường đánh giá, nhận diện rủi ro và đảm bảo an toàn lao động”. Đây là sự kiện thường niên nhằm nâng cao ý thức về an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm thiểu tai nạn và bệnh nghề nghiệp.