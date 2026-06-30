Dai-ichi Life Việt Nam nhận 4 giải thưởng uy tín tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026

Tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam 2026 với chủ đề “Sáng tạo để tăng trưởng, xanh để bền vững”, do Báo Tài chính - Đầu tư (Bộ Tài chính) phối hợp Viet Research tổ chức, Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Life Việt Nam tiếp tục ghi dấu ấn khi được vinh danh liên tiếp 4 giải thưởng uy tín.

4 giải thưởng gồm: Top 50 Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 (VIE50), Top 10 Doanh nghiệp đổi mới sáng tạo và kinh doanh hiệu quả 2026 - Ngành bảo hiểm (VIE10), Top 100 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 (ESG100) và Top 10 Doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2026 - Ngành bảo hiểm (ESG10).

Đánh dấu năm thứ 4 liên tiếp danh sách VIE50, VIE10 và năm thứ 2 danh sách ESG100, ESG10 được công bố dựa trên kết quả nghiên cứu chuyên sâu của Viet Research. Việc đồng thời hiện diện trong cả 4 bảng xếp hạng về đổi mới sáng tạo và ESG đã khẳng định chiến lược phát triển bền vững của Dai-ichi Life Việt Nam, không chỉ về hiệu quả kinh doanh mà còn ở vai trò tiên phong đổi mới và triển khai hoạt động ESG trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng “chuyển đổi kép” - số hóa và xanh hóa.

Trong những năm qua, Dai-ichi Life Việt Nam đẩy mạnh đầu tư công nghệ và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu trải nghiệm khách hàng và gia tăng tính minh bạch.

NGUYỄN HOÀNG