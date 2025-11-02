Pháp luật

Đắk Lắk: Phát hiện 2 cha con tử vong bất thường

Ngày 2-11, tin từ UBND xã Tam Giang, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa phát hiện 2 cha con tử vong bất thường.

Nạn nhân là ông T.C.G. (sinh năm 1975) và T.C.T. (sinh năm 1996, con trai ông G., cùng trú tại thôn Tam Phong, xã Tam Giang).

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 1-11, người dân phát hiện ông G. nằm gục trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương, cạnh nạn nhân có một con dao dính máu. Lúc này, người dân đưa ông G. đi cấp cứu nhưng do thương tích nặng nên đã tử vong.

z7180572847366_a5f86008d20d831a35834065e07da14f.jpg
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Nhận được tin báo, Công an xã Tam Giang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã có mặt tại hiện trường, thực hiện các công tác khám nghiệm, điều tra. Đến sáng 2-11, lực lượng công an phát hiện anh T. treo cổ trên cây sầu riêng, cách nhà khoảng 400m.

MAI CƯỜNG

