Singapore vừa khánh thành hệ thống lưu trữ năng lượng lớn nhất Đông Nam Á, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu và chuyển đổi sang năng lượng sạch.

Theo Channel News Asia, hệ thống lưu trữ năng lượng mang tên Sembcorp, có công suất lưu trữ tối đa 285 MWh. Hệ thống này được thiết kế để lưu trữ điện dư thừa, có thể truyền lên hệ thống điện quốc gia nhằm giảm thiểu sự gián đoạn của điện mặt trời khi điều kiện thời tiết thay đổi. Các tấm pin lithium iron phosphate khổng lồ được đặt trên những cấu trúc giống như container tại 2 địa điểm trải dài 2ha trên đảo Jurong cho phép Singapore đạt mục tiêu lưu trữ năng lượng 200 MWh.

Ông Tan See Leng, Bộ trưởng Nhân lực Singapore, khẳng định, ngoài việc giúp tăng lượng điện mặt trời, cơ sở này có thể được sử dụng để lưu trữ năng lượng dự trữ cho hệ thống điện. Đây là giải pháp then chốt nhằm tăng cường an ninh năng lượng và sự ổn định hệ thống điện của đất nước. Theo ông, năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng sạch khả thi nhất của Singapore và việc mở rộng quy mô triển khai là một sáng kiến quan trọng để khử carbon trong ngành điện.

Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng toàn cầu, Chính phủ Singapore đã chỉ định Tập đoàn Sembcorp Industries xây dựng hệ thống lưu trữ năng lượng này hồi tháng 6-2022. Theo Sembcorp Industries và Cơ quan Thị trường năng lượng (EMA), đây là hệ thống lưu trữ năng lượng được xây dựng và triển khai nhanh nhất thế giới. Giám đốc điều hành EMA Ngiam Shih Chun cho biết, hệ thống lưu trữ năng lượng sẽ bổ sung cho những nỗ lực của chính quyền nhằm tối đa hóa việc áp dụng năng lượng mặt trời, cũng như tăng cường sự ổn định và khả năng phục hồi của lưới điện. Việc triển khai cơ sở này đồng nghĩa với việc Singapore đã đạt được mục tiêu lưu trữ năng lượng 200 MWh trước thời hạn.

Hiện tại, hơn 95% nguồn cung điện của Singapore đến từ khí đốt nhập khẩu, tuy nhiên đảo quốc này đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung năng lượng. Năm 2021, Singapore công bố một trong những trang trại điện mặt trời nổi lớn nhất thế giới, với diện tích tương đương 45 sân bóng đá. Trang trại này có thể cung cấp điện cho 5 nhà máy xử lý nước và góp phần vào mục tiêu quốc gia tăng gấp 4 lần sản lượng điện mặt trời vào năm 2025.