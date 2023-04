Đảm bảo cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023 không xảy ra sai sót

Sáng 17-4, tại Đà Nẵng, hơn 400 đại biểu tham dự hội nghị tập huấn về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

Các đại biểu tham dự đã được nghe giới thiệu tóm tắt những điểm mới về Quy chế thi, hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023; lưu ý trong quá trình tổ chức thi; tình hình, kết quả công tác phối hợp, đảm bảo an ninh, an toàn kỳ thi năm 2022 và giải pháp nâng cao hiệu quả năm 2023; hướng dẫn phát hiện các thiết bị công nghệ cao có thể gian lận trong kỳ thi; thông báo một số nội dung về tuyển sinh đại học và trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2023; tình hình đăng ký xét tuyển đại học, cao đẳng. Các đại biểu cùng nhau thảo luận, trao đổi, giải đáp thắc mắc về kỳ thi.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đánh giá, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 nhận được sự quan tâm của toàn xã hội, công tác chuẩn bị phải tổ chức trong hơn 2 tháng. Điều này yêu cầu các công tác in sao đề thi, tổ chức thi, chấm thi, phúc khảo… phải chính xác, chặt chẽ, không để xảy ra sai sót. Các khâu chuẩn bị cần có kế hoạch, dự báo tình huống có thể xảy ra, chủ động sẵn sàng biện pháp xử lý.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng yêu cầu, các đại biểu tham dự tập trung cao độ; thảo luận, trao đổi với tinh thần thẳng thắn, xây dựng, cầu thị. Các báo cáo viên cần phân tích điểm mới nhất của quy chế thi, vấn đề cần lưu ý; đưa ra tình huống thực tế có thể xảy ra sai sót trong kỳ thi…

Ngoài ra, hội nghị cần nêu những vướng mắc, khó khăn xảy ra trong quá trình thực hiện mà chưa được hướng dẫn, giải thích, tháo gỡ; dự báo vấn đề mới có thể xảy ra và đề xuất các giải pháp.

Sau hội nghị tập huấn này, các sở giáo dục và đào tạo cần tổ chức hội nghị tập huấn theo kế hoạch, tham mưu cho lãnh đạo tỉnh, thành phố chuẩn bị chu đáo điều kiện tốt nhất cho kỳ thi sắp tới.