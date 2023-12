“Dancing in the Sky” - kỷ niệm 23 năm ca hát của Nguyễn Phi Hùng

20 giờ tối mai, 24-12, ca sĩ Nguyễn Phi Hùng sẽ phát sóng liveshow Dancing in the Sky trên YouTube, Fanpage của anh và nhiều nền tảng khác. Đây là liveshow kỷ niệm 23 năm gắn bó với âm nhạc của nam ca sĩ.

Nguyễn Phi Hùng tổ chức live show thứ ba trong 23 năm ca hát

Nguyễn Phi Hùng cho biết, đây là liveshow thứ ba trong sự nghiệp của anh. Khác 2 lần trước tổ chức trực tiếp trên sân khấu, có khán giả, lần này anh và ê kip tổ chức liveshow với hình thức ghi hình, phát lại trên các nền tảng nhạc số, Youtube, Facebook, với mong muốn mọi khán giả đều có thể thưởng thức.

Nhiều khán giả thắc mắc, vì sao không chọn những cột mốc lớn, chẵn mà là thời điểm 23 năm; Nguyễn Phi Hùng cho biết, anh ấp ủ ý tưởng thực hiện từ lâu, để mô tả trọn vẹn chân dung của mình. Nhưng thời gian qua, anh tập trung đi diễn, bận rộn công việc nên chưa thể thực hiện. Anh cũng chưa có duyên gặp ê-kíp chuyên nghiệp. Dịp này, với những điều kiện thuận lợi hỗ trợ nên nam ca sĩ quyết tâm thực hiện dành tặng khán giả.

Với Nguyễn Phi Hùng, liveshow "Dancing in the Sky" cũng là một thử thách thể hiện bản thân, vẽ chân dung mình thật trọn vẹn

Trong Dancing in the Sky, Nguyễn Phi Hùng hát 20 ca khúc, trong đó có những ca khúc nổi tiếng gắn với tên tuổi anh như: Dáng em, Tình đơn côi, Nhớ gấp ngàn lần hơn, Chân tình… Các ca khúc đều được hòa âm, phối khí mới. Kết hợp với đó là những tiết mục múa do Nguyễn Phi Hùng và các biên đạo khác dàn dựng. Vũ đoàn Hoàng Thông gắn bó với anh hơn 23 năm qua sẽ đồng hành trong liveshow này. Anh tiết lộ sân khấu cũng có nhiều hiệu ứng về hình ảnh, ánh sáng rất bắt mắt, tôn hình ảnh nghệ sĩ.

Quá trình ghi hình cũng giống như liveshow bình thường, với 11 máy quay. 23 năm qua, Nguyễn Phi Hùng tập nhảy mỗi ngày. Vì thế, anh đáp ứng tốt cho các tiết mục này. Theo anh, khán giả hiện đến sân khấu không chỉ nghe hát, mà còn cảm nhận năng lượng của nghệ sĩ. Vì thế, anh phải đáp ứng được yêu cầu đó, phải vận dụng kỹ năng vũ đạo đưa vào các chương trình biểu diễn.

Show diễn như lời cảm ơn dành cho các cộng sự, khán giả đồng hành cùng tôi trong thời gian qua. Tôi luôn có cảm giác nợ ân tình với khán giả, cộng sự mà khó nói hết bằng lời. Tôi dùng âm nhạc để thể hiện. Ngoài ra, nhiều khán giả của tôi là công nhân, lao động bình dân… nên một chiếc vé từ vài trăm ngàn đến một triệu hay vài triệu đồng có thể rất lớn với họ. Khán giả ở xa muốn xem hát phải chịu một khoản chi phí lớn, nên tôi quyết định làm liveshow không bán vé” Nguyễn Phi Hùng



Một số hình ảnh trong liveshow "Dancing in the Sky"

Nguyễn Phi Hùng từng học trường múa, là diễn viên múa trước khi nổi tiếng với vai trò ca sĩ. Chính vì thế, thời điểm này, anh muốn thực hiện liveshow "Dancing in the Sky" để khán giả hiểu rõ, trọn vẹn về quá trình tập luyện của mình với vũ đoàn khá khó khăn như thế nào, nhất là về thời gian. Live show là lời cảm ơn anh dành cho các cộng sự, khán giả đồng hành suốt thời gian qua.

TIỂU TÂN