Đăng tuyển “việc nhẹ lương cao” để bán người ra nước ngoài

Ngày 23-7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lưu Trường An (sinh năm 2002, trú xã Thanh Lâm, Mê Linh, Hà Nội) và Nguyễn Thanh Sáng (sinh năm 1979, trú xã Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh) về hành vi mua bán người.