Đảo chính ở Guinea-Bissau: Tổng thống Embalo đến Senegal

Chính phủ Senegal thông báo Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo hiện đang ở Senegal sau cuộc đảo chính diễn ra tại quốc gia Tây Phi này.

Tổng thống Guinea-Bissau Umaro Sissoco Embalo. Ảnh: XINHUA

Theo Bộ Ngoại giao Senegal, ông Umaro Sissoco Embalo đã tới nước này trên một máy bay quân sự do Chính phủ Senegal điều động.

Cuộc đảo chính xảy ra ngay trước thời điểm dự kiến công bố kết quả sơ bộ bầu cử Tổng thống và Quốc hội, gây gián đoạn kế hoạch dự kiến diễn ra ngày 27-11.

Theo thông báo của quân đội Guinea-Bissau, Tướng Horta Nta Na Man đã tuyên thệ làm Tổng thống chuyển tiếp ở Guinea-Bissau. Phát biểu trước báo giới, Tướng Horta Nta Na Man cho biết, quân đội hành động để “ngăn chặn các hoạt động đe dọa thể chế” và đã có đủ bằng chứng cho việc triển khai chiến dịch này.

Hiện các đường biên giới trên bộ, trên không và trên biển của Senegal, từng bị phong tỏa từ ngày 26-11, đã được mở lại. Lệnh giới nghiêm toàn quốc cũng được dỡ bỏ.

Nằm giữa Guinea và Senegal, Guinea-Bissau đã trải qua 4 cuộc đảo chính và nhiều âm mưu lật đổ kể từ khi giành độc lập năm 1974. Kết quả bầu cử tại nước này đã nhiều lần gây tranh cãi.

