Nội các Thái Lan bổ nhiệm Quyền Thủ tướng

Ngày 30-8, Nội các Thái Lan đã bổ nhiệm Phó Thủ tướng Phumtham Wechayachai làm Quyền Thủ tướng của nước này, sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp chấm dứt chức Thủ tướng của bà Paetongtarn Shinawatra.

Ông Phumtham, 71 tuổi, là người giữ chức Thủ tướng lâm thời kể từ ngày 1- 7 sau khi bà Paetongtarn bị đình chỉ chức vụ.

Báo Bangkok Post đưa tin, Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng Chusak Sirinil công bố quyết định trên sau cuộc họp nội các đặc biệt. Trong cuộc họp này, các thành viên nội các cũng đã bổ nhiệm Tiến sĩ Prommin Lertsuridej làm Tổng thư ký của Thủ tướng, thay thế cho người giữ chức vụ sắp mãn nhiệm.

Ông Chusak cho biết, nội các cũng đã phê duyệt một khuôn khổ chặt chẽ cho các hoạt động trong giai đoạn chuyển tiếp hiện nay nhằm đảm bảo sự ổn định mà không vượt quá giới hạn nhiệm vụ của mình.

Theo quy định, sau khi Tòa án Hiến pháp phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra, nội các hiện nay của Thái Lan vẫn tiếp tục điều hành với tư cách tạm quyền cho đến khi một chính quyền mới nhậm chức.

