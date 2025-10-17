Tổng thống Mỹ và Nga sẽ gặp nhau tại Hungary

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có một cuộc điện đàm "rất hiệu quả" với Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ gặp nhau tại thủ đô Budapest của Hungary để thảo luận về vấn đề Ukraine.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thống nhất gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hungary. Ảnh: BBC

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho hay, sẽ chia sẻ về cuộc hội đàm tại cuộc gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky trong ngày 17-10 tại Nhà Trắng.

Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt, hai nhà lãnh đạo Mỹ và Nga đã thống nhất tổ chức cuộc họp cấp cao về vấn đề Ukraine vào tuần tới, có thể dẫn tới hội nghị thượng đỉnh trực tiếp lần thứ hai. Trả lời Fox News, bà Leavitt nói: "Đó là một cuộc điện đàm rất tốt và hiệu quả giữa Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Vladimir Putin. Hai bên đã thảo luận nhiều vấn đề. Tổng thống Vladimir Putin chúc mừng Tổng thống Donald Trump vì đã đạt được hòa bình ở Trung Đông".

Trong khi đó, ông Kirill Dmitriev, người đứng đầu Quỹ Đầu tư quốc gia Nga (RDIF) và là đặc phái viên của Tổng thống Nga về hợp tác kinh tế, cũng nhận định cuộc điện đàm giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ là "tích cực và hiệu quả", với việc xác định rõ các bước đi tiếp theo.

MINH CHÂU