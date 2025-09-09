Thủ tướng Pháp Francois Bayrou không vượt qua cuộc bỏ phiếu tín nhiệm

Thủ tướng Pháp Francois Bayrou không vượt qua bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội. Ảnh: YAHOO NEWS

Thất bại của ông Bayrou báo hiệu nguy cơ bế tắc lập pháp kéo dài tại nền kinh tế lớn thứ hai Liên minh châu Âu (EU). Nước này đang đối mặt với thâm hụt ngân sách và các thách thức quốc tế như xung đột ở Ukraine, Gaza và sự thay đổi ưu tiên chính sách của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Theo Hiến pháp, chính quyền của ông Bayrou sẽ phải nộp đơn từ chức lên Tổng thống Emmanuel Macron.

Trước cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội Pháp ngày 8-9, ông Bayrou đã phát biểu trước Hạ viện, kêu gọi nghị sĩ bỏ phiếu theo “lương tri cá nhân”, đồng thời cảnh báo Pháp đang bị “nhấn chìm” bởi núi nợ công hơn 3.300 tỷ EUR, tương đương 114% GDP.

Ông chỉ trích phe đối lập “có thể lật đổ chính phủ, nhưng không thể xóa bỏ hiện thực” là chi tiêu tiếp tục tăng và gánh nặng nợ ngày càng lớn. Ông Bayrou nhấn mạnh thắt lưng buộc bụng là việc cần thiết để duy trì vị thế của Pháp, song các nhóm đối lập trong Quốc hội đã liên kết để cùng bỏ phiếu chống.

Theo giới quan sát, Thủ tướng Bayrou đã đặt cược chính trị khi tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm để xin ủng hộ cho gói ngân sách thắt chặt trị giá 44 tỷ EUR - mục tiêu nhằm giảm thâm hụt và kiểm soát nợ công. Tuy nhiên, cả phe cánh hữu cực đoan lẫn cánh tả đều bác bỏ biện pháp này, tận dụng cơ hội để liên minh lật đổ chính phủ thiểu số của ông Bayrou. Giữa tình hình chính trị bất ổn, không loại trừ khả năng Paris sẽ đối mặt với các cuộc biểu tình, đình công, đặc biệt từ phong trào “Let’s Block Everything”.

KHÁNH HƯNG