Tổng thống Pháp tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng

Theo Tân Hoa xã, ngày 11-10, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tái bổ nhiệm ông Sebastien Lecornu làm Thủ tướng, chỉ 4 ngày sau khi ông từ chức, trong nỗ lực chấm dứt tình trạng bế tắc chính trị.

Thủ tướng Sebastien Lecornu. Ảnh: XINHUA

Ông Sebastien Lecornu cho biết chấp nhận trở lại “vì nghĩa vụ”, với nhiệm vụ “đưa nước Pháp có thỏa thuận ngân sách trước cuối năm và giải quyết các vấn đề hàng ngày của người dân”. Ông Sebastien Lecornu yêu cầu các thành viên nội các mới “từ bỏ tham vọng tranh cử tổng thống năm 2027” và khẳng định chính phủ sẽ thể hiện sự đổi mới và đa dạng năng lực.

Ngoài ra, ông Lecornu cũng yêu cầu mọi thỏa thuận trước đây giữa Điện Elysée (Phủ Tổng thống Pháp) và các phe đối lập phải được đưa ra thảo luận lại tại Quốc hội, bao gồm cả cải cách hưu trí, một trong những hồ sơ nhạy cảm nhất.

Việc tái bổ nhiệm diễn ra chỉ vài ngày sau khi ông Lecornu từ chức do mâu thuẫn nội bộ, giữa lúc Pháp đối mặt với nợ công ở mức 114% GDP và tỷ lệ nghèo cao. Ở cuộc thảo luận về nội các với ông Emmanuel Macron hôm 10-10, hai đảng đối lập lớn là Tập hợp quốc gia (RN) và Nước Pháp bất khuất (LFI) không được mời tham dự. Lãnh đạo đảng RN Jordan Bardella tuyên bố sẽ lập tức tìm cách bỏ phiếu bất tín nhiệm với nội các mới.

PHƯƠNG NAM