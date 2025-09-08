Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng tân Thủ tướng Thái Lan

Nhân dịp ông Anutin Charnvirakul được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn làm Thủ tướng Vương quốc Thái Lan, ngày 8-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư chúc mừng.

Ông Anutin Charnvirakul được Nhà Vua Thái Lan phê chuẩn làm Thủ tướng Vương quốc Thái Lan. Ảnh: TTXVN.

Trước đó, ngày 7-9, ông Anutin Charnvirakul đã chính thức nhậm chức Thủ tướng Thái Lan sau khi giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu tại Quốc hội và nhận được sắc lệnh phê chuẩn từ Nhà Vua Maha Vajiralongkorn. Hiện tân Thủ tướng Thái Lan đang gấp rút hoàn thiện đội hình nội các.

Ông Anutin Charnvirakul sinh năm 1966, lãnh đạo Đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai). Ông là Thủ tướng thứ ba của Thái Lan trong vòng 2 năm qua. Tân Thủ tướng Anutin từng giữ nhiều vị trí quan trọng trong chính phủ như Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ trưởng Bộ Y tế.

