Đào trộm mộ, lấy hài cốt để đòi 5 tỷ đồng tiền chuộc

Trước đó, ngày 10-9, chị H.T.L. (sinh năm 1989, trú xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương) nhận được tin nhắn của một tài khoản Zalo lạ yêu cầu chị chuẩn bị 5 tỷ đồng để chuộc hài cốt của ba chồng mình. Đối tượng đe dọa nếu báo công an sẽ không bao giờ được thấy hài cốt của ba chồng nữa.

Chiều cùng ngày, chị L. trình báo Công an xã Quảng Lộc, sau đó đến nghĩa trang thôn Triều Công (xã Quảng Lộc) kiểm tra thì phát hiện phần mộ của ba chồng đã bị đào bới.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an huyện Quảng Xương đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa. Lãnh đạo Công an tỉnh lập tức chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an huyện Quảng Xương và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra, làm rõ.

Đối tượng Lưu Thanh Nam. Ảnh: CÔNG AN THANH HÓA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến 17 giờ ngày 12-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Lưu Thanh Nam (sinh năm 1987, trú thôn Triều Công, xã Quảng Lộc, huyện Quảng Xương), là đối tượng gây ra vụ việc trên.

Tại Cơ quan điều tra, bước đầu Nam khai nhận, do nợ nần nên tối 9-9, đối tượng mang xẻng, dao đi xe máy đến nghĩa trang thôn Triều Công, sau đó đào mộ của ông L.T.H. (ba chồng chị L.). Nam đã lấy đi hộp sọ và một phần hài cốt của ông H., sau đó đem cất giấu tại bãi rác gần nghĩa trang. Sáng ngày 10-9, Nam sử dụng sim rác kết bạn Zalo và nhắn tin cho chị L. đe dọa, tống tiền.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bàn giao hài cốt của ông H. cho gia đình làm thủ tục mai táng, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

DUY CƯỜNG