Dạt dào cảm xúc cùng đêm nhạc "Thank you" của dàn Hợp xướng Sài Gòn

Tối 6-5, tại Phòng Hòa nhạc Nhạc viện TPHCM, đêm nhạc đặc biệt Thank you (Premium Concert) của dàn Hợp xướng Sài Gòn - Saigon Choir diễn ra trong sự đón nhận của đông đảo khán giả. Đêm nhạc công diễn lại toàn bộ chương trình dự thi của Saigon Choir tại Hội thi Hợp xướng quốc tế lần VII vừa qua.

Thank you là đêm nhạc thứ 8 của Saigon Choir trên chặng đường chinh phục nghệ thuật hợp xướng kể từ khi thành lập vào năm 2016. Đặc biệt, tham dự đêm nhạc có NSND Tạ Minh Tâm, nguyên Phó Giám đốc Nhạc viện TPHCM; NSƯT Thành Lộc; nghệ sĩ Phạm Thế Vĩ - Trưởng khoa Thanh nhạc Nhạc viện TPHCM…

Mở đầu đêm nhạc, 70 thành viên Saigon Choir cùng nhau trình diễn ca khúc Fajar dan Senja (Dawn and Dusk) của Ken Stevens mang đến sự phấn khởi cho chương trình với phần hiệu ứng âm thanh độc đáo. Xuyên suốt sau đó là phần trình diễn của Đội tuyển Nữ (Saigon Female Choir), Đội tuyển Nam (Saigon Male Choir), cho đến Nhóm Hỗn hợp (Mixed Choir), cùng các tác phẩm quốc tế như O Sapientia, Khorumi, Pal So Seong, Ubi Caritas, Cikala Le Pong Pong…

Đặc biệt, nhóm còn đem đến những tác phẩm tiếng Việt như Nhạc rừng của nhạc sĩ Hoàng Việt, Đêm nằm mơ phố của nhạc sĩ Việt Anh. Các ca khúc được nhà soạn nhạc Trương Chí phối lại dành riêng cho Saigon Choir, và đây đều là những tác phẩm lần đầu công diễn tại Việt Nam.

Thank you còn là chương trình ý nghĩa Saigon Choir gửi những lời cảm ơn chân thành nhất đến Nhạc viện TPHCM, khán thính giả và các đơn vị đã hỗ trợ đội tuyển đi thi.

Đầu tháng 4 mới đây, tại Hội thi Hợp xướng Quốc tế lần VII diễn ra tại Hội An - Việt Nam, Saigon Choir đã có cơ hội đại diện Việt Nam thi đấu đồng thời góp phần thắt chặt tình hữu nghị giữa các quốc gia. Saigon Choir đoạt 3 giải Vàng, 1 giải Đặc biệt với các bài dự thi xuất sắc được đầu tư chỉn chu.

NSƯT Đặng Châu Anh, Thành viên Ban giám khảo hội thi, chia sẻ rằng sau 7 năm học hỏi và phấn đấu liên tục Saigon Choir đã thực sự chạm đến được trình độ quốc tế của nghệ thuật hát hợp xướng. Những phần thi đã được các vị giám khảo hết lời khen ngợi và công nhận sự nỗ lực của Saigon Choir trong suốt hơn 7 năm hoạt động.

Từ khi thành lập đến nay, Saigon Choir đã thực hiện được 8 đêm nhạc riêng, tổ chức mỗi năm một lần, thu hút hàng ngàn lượt khán giả đến xem trực tiếp và rất nhiều lượt xem, chia sẻ trên các kênh trực tuyến, truyền thông báo chí bao gồm Luminous Night, The Choral Fanfare, Sunshiny Days, Love is Life, Catch our Dreams, V Concert, Flourish.

Nhóm cũng đã được mời biểu diễn trong nhiều chương trình nghệ thuật quy mô như Opera Carmen, các chương trình hòa nhạc Bài ca không quên, Tôi tin, Gala concert kỷ niệm 60 năm thành lập Nhạc viện TPHCM…