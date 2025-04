Dấu ấn của hình thức du lịch team building theo chủ đề

Team building kết hợp trải nghiệm văn hóa

Thay vì chỉ tổ chức trò chơi, các đơn vị lữ hành đang có xu hướng tổ chức chuyến đi team building kết hợp trải nghiệm văn hóa địa phương. Đơn cử như tham gia các lớp học nấu ăn truyền thống, học hỏi các nghề thủ công như làm gốm, đan lát, thêu… hoặc trải nghiệm các hoạt động văn hóa dân gian (ca, múa, hát…).

Thông qua hoạt động này nhằm tăng cường sự gắn kết giữa các thành viên, đồng thời mang lại những trải nghiệm mới mẻ và ý nghĩa.

Team building theo chủ đề

Các công ty tổ chức team building theo các chủ đề sáng tạo, ví dụ như “Truy tìm kho báu”, “Vững nội lực - Bứt phá”, hay “Đoàn kết, Together We Are Stronger”…

Các hoạt động được thiết kế phù hợp và liên kết với chủ đề, tạo ra sự hứng thú và kích thích tinh thần đồng đội.

Team building kết hợp hoạt động thiện nguyện (CSR)

Tổ chức các hoạt động team building kết hợp với các hoạt động vì cộng đồng như: xây/sửa nhà tình thương, xây cầu, thu gom rác – tuyên truyền bảo vệ môi trường, trồng cây gây rừng, tặng học bổng khuyến học...

Hình thức này giúp tăng cường ý thức trách nhiệm xã hội của các thành viên, đồng thời mang lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng.

Team building trong nhà (indoor team building)

Loại hình này phù hợp cho những doanh nghiệp có quỹ thời gian và không gian hạn chế hoặc muốn tổ chức team building trong nhà. Theo đó, công ty lữ hành sẽ cung cấp các hoạt động như “escape room”, “board game” hay “workshop...

Hình thức này giúp tiết kiệm chi phí và thời gian, nhẹ nhàng đồng thời vẫn đảm bảo tính gắn kết và vui vẻ.

Team building kết hợp du lịch khám phá thiên nhiên

Xu hướng hòa mình với thiên nhiên được nhiều công ty lựa chọn. Các chuyến company trip sinh thái kết hợp team building giúp nhân viên có cơ hội thư giãn, tái tạo năng lượng và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Các hoạt động có thể là trekking, cắm trại, chèo thuyền kayak, hoặc tham gia các hoạt động bảo tồn thiên nhiên.

