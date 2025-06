Đầu hè, hàng chục ngàn khách tàu biển quốc tế đến Việt Nam

Phóng viên báo chí, KOL… chụp hình cùng tàu Star Voyager

Ngày 13-6, Lữ hành Saigontourist thực hiện hải trình 2 chiều cùng tàu biển Star Voyager, gồm đón 6.000 khách du lịch đa quốc tịch cập cảng Phú Mỹ (các ngày 13, 17, 21, 28-6) tham quan Củ Chi, TPHCM, đồng thời lần đầu tiên đưa 200 khách Việt Nam lên tàu Star Voyager theo hải trình đến Singapore (ngày 13, 17, 21-6) từ cảng Phú Mỹ.

Du khách Việt được trải nghiệm trọn vẹn 4 đêm trên tàu biển đúng dịp cao điểm hè 2025 với chi phí từ 12,99 triệu đồng/người trở lên. Đây là lần hiếm hoi khách Việt được khởi hành trực tiếp tại Việt Nam.

Đoàn khách quốc tế cập cảng Phú Mỹ trưa 13-6

6 tháng đầu năm nay, Lữ hành Saigontourist phục vụ hơn 48.000 khách quốc tế tàu biển đến từ Anthem of the Sea, Spectrum of The Seas, Serenade of the Seas, Celebrity Millennium, Celebrity Solstice, Resort World One, Azamara Onward, Silver Moon, Silver Shadow, Europa, Artania… với đa dạng hải trình xuyên Việt dài ngày, như ghé cảng tại Hạ Long, Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Bà Rịa - Vũng Tàu, TPHCM.

Theo Golden Star Travel - đại diện Tập đoàn Star Cruises (đơn vị vận hành tàu biển Star Voyager), Star Voyager có sức chứa khoảng 2.000 khách, là phiên bản mới của thương hiệu tàu biển Star Cruises, hướng đến khách hàng trẻ tuổi, thích trải nghiệm nhưng vẫn chú trọng yếu tố kinh tế. Thiết kế nội thất và dịch vụ đều được tối ưu cho khách hàng châu Á và các thị trường mới nổi như Việt Nam.

Khách chụp ảnh lưu niệm với tàu biển Star Voyager trưa 13-6

Suốt hành trình, du khách sẽ được khám phá Singapore Cruise Centre nằm cạnh Vivo City, cũng như các điểm nổi tiếng khác gồm đảo Sentosa, Gardens by the Bay cách đó vài phút di chuyển, hay Chinatown và Orchard Road…

Theo lịch trình, trong ngày đầu, du khách sẽ thư giãn trên biển với loạt tiện ích như hồ bơi ngoài trời, khu spa trị liệu thư giãn, thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng phong cách Á - Âu cùng các quán bar sôi động. Tối đến, hành khách được thưởng thức những buổi trình diễn nghệ thuật từ nhạc sống, múa truyền thống, các chương trình giải trí hiện đại….

Tiếp đến, ngày thứ hai và ba, tàu cập cảng Singapore để khách khám phá những biểu tượng nổi tiếng như Gardens by the Bay, Merlion Park, Marina Bay Sands và mua sắm tại Orchard Road…

Dự kiến mùa cao điểm tàu biển quốc tế 2025 - 2026 sẽ sôi động trở lại từ tháng 10 năm nay với hàng loạt các hãng tàu biển mới cập cảng Việt Nam.

Ông Nguyễn Thành Lưu, Tổng Giám Đốc Lữ hành Saigontourist cho hay, du lịch tàu biển và tàu sông quốc tế tại Việt Nam đang hồi phục mạnh mẽ. Saigontourist nỗ lực chủ động tham gia các hội chợ, xúc tiến du lịch tàu biển như Seatrade tại Mỹ, Tây Ban Nha…; hội nghị thường niên Liên minh Du lịch Tàu biển Châu Á (ACSN) tại Mỹ, Maldives… từ nhiều năm qua đã góp phần quảng bá điểm đến Việt Nam.

Các hãng tàu biển du lịch trên thế giới đã lựa chọn đưa Việt Nam vào hải trình du lịch với kế hoạch dài hạn đến năm 2030.

THI HỒNG