Đau lòng bé gái 9 tuổi tử vong dưới gầm xe đưa rước học sinh

Ngày 8-2, Công an TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) cho biết đang tiến hành xác minh nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 học sinh tử vong.

Trước đó, vào khoảng 12 giờ 40 ngày 8-2, tại cổng Trường Tiểu học Hà Huy Giáp (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa), xe đưa rước học sinh mang biển số 60B-043.93 chở học sinh đến trường để học buổi chiều, trên xe có em Q.C (9 tuổi, học sinh lớp 3).

Khi đến cổng trường, các em nhỏ xuống xe ô tô thì tài xế cho xe lùi để quay đầu xe. Lúc này, em C đi sau cùng nên khi xe lùi bước xuống đường thì em C bị ngã, bánh xe cán qua người, khiến C tử vong tại chỗ.

Vụ việc khiến nhiều học sinh, phụ huynh hoảng sợ. Ngay sau đó, Công an TP Biên Hòa đã có mặt tại hiện trường, phối hợp với Công an phường Trảng Dài xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc.