Tối 11-11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM và Công an TPHCM ký kết quy chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Phước Lộc, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM; Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM; Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch LĐLĐ TPHCM.

Việc phối hợp nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động; đảm bảo an ninh, xây dựng môi trường lao động an toàn ở TPHCM; tăng cường tính thống nhất, toàn diện, đồng bộ trong công tác phối hợp về bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội thuộc lĩnh vực Công đoàn ở Thành phố.

Quy chế phối hợp nhằm phát huy vai trò trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của LĐLĐ TPHCM và Công an TPHCM trong việc làm nhiệm vụ chuyên môn cũng như trong công tác quản lý Nhà nước trên lĩnh vực Công đoàn.

Theo kế hoạch, 2 đơn vị sẽ phối hợp trong việc trao đổi, phối hợp cung cấp thông tin về âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động chống phá của thế lực thù địch, phản động, khủng bố; an ninh chính trị nội bộ, an ninh thông tin, an ninh mạng; lộ, mất bí mật nhà nước; tội phạm và vi phạm pháp luật; an ninh công nhân, an ninh, trật tự ở khu chế xuất (KCX), khu công nghiệp (KCN), khu công nghệ cao, doanh nghiệp.

Bên cạnh đó là việc phối hợp trong công tác đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch; thông tin, bài viết, bình luận sai sự thật, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận công nhân, người lao động.

Xử lý nghiêm cá nhân đăng tải, tán phát, bình luận, chia sẻ trên mạng xã hội thông tin sai sự thật về lĩnh vực Công đoàn, quyền, nghĩa vụ của người lao động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của tổ chức, cá nhân; kêu gọi người lao động đình công trái pháp luật, biểu tình, gây rối, xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Ngoài ra, hai đơn vị còn phối hợp trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực Công đoàn; phòng chống ma túy và tệ nạn xã hội, “tín dụng đen” trong công nhân lao động; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội khu vực xung quanh và trong các KCX, KCN, khu công nghệ cao, doanh nghiệp, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn lân cận, tạo môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.