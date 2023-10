Tăng cường phòng ngừa, xử lý “tín dụng đen”

UBND TPHCM yêu cầu Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPHCM chủ động tham mưu Ngân hàng Nhà nước triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng ngân hàng, phát triển hệ thống tín dụng, đa dạng các loại hình cho vay, các sản phẩm dịch vụ ngân hàng với thủ tục nhanh gọn và thuận tiện, đáp ứng nhu cầu vay vốn chính đáng, hợp pháp phục vụ đời sống, tiêu dùng của người dân. Tăng cường ứng dụng dữ liệu quốc gia về dân cư để rà soát, xác thực các tài khoản ngân hàng, xử lý triệt để tình trạng sử dụng tài khoản “ảo” để hoạt động “tín dụng đen”.

UBND TPHCM giao Sở TT-TT tăng cường quản lý nhà nước trong lĩnh vực viễn thông và an toàn thông tin. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xóa bỏ các bài viết, nội dung, hình ảnh quảng cáo trái phép, các trang web, đường dẫn, ứng dụng có liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”. Phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố ứng dụng dữ liệu dân cư để triển khai công tác rà soát, xác thực các thuê bao internet, thuê bao di động, loại bỏ ngay các SIM “rác”. Công an TPHCM chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương phòng ngừa hiệu quả, kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi liên quan đến “tín dụng đen” để răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

Đồng thời, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến “tín dụng đen”.