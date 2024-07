Đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực

Ngày 5-7, tại Hà Nội, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc, đồng thời chủ trì Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của Ban Nội chính Trung ương.

Đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực, Bí thư Đảng ủy Cơ quan; Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Các đồng chí chủ trì hội nghị. Ảnh: BNC

Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm 2024, được sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan ở Trung ương và các địa phương, Ban Nội chính Trung ương đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm cao, khắc phục nhiều khó khăn và hoàn thành tốt nhiều mặt công tác.

Cụ thể, đã tích cực, chủ động xây dựng 6 đề án quan trọng về nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC) do Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo giao; tham gia ý kiến có chất lượng vào 40 đề án, văn bản quan trọng về lĩnh vực nội chính, PCTN và cải cách tư pháp (CCTP) do các cấp ủy, tổ chức đảng xây dựng, trình Ban Chấp hành Trung ương; tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của hai Ban Chỉ đạo, nhất là đã chủ động, sáng tạo, bản lĩnh, quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC, góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước tiến mới, đồng bộ, quyết liệt hơn trong công tác PCTNTC.

Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo xử lý 129 vụ án, 72 vụ việc; tổ chức kiểm tra 3 chuyên đề quan trọng tại 47 cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương và 191 cơ quan, đơn vị; tham mưu, tổ chức 1 hội nghị toàn quốc và 2 hội nghị giao ban trực tuyến với các Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh để đánh giá tình hình, kết quả hoạt động, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giúp Ban Chỉ đạo PCTNTC cấp tỉnh hoạt động ngày càng nền nếp, hiệu quả; xây dựng 55 báo cáo gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư và hai Ban Chỉ đạo; đề xuất cụ thể hóa và triển khai thực hiện những quan điểm, định hướng lớn của Đảng về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; đề xuất xử lý, giải quyết một số vấn đề nổi cộm có liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và PCTNTC; tổ chức nghiên cứu 11 đề tài, đề án khoa học cấp ban đảng phục vụ công tác tham mưu về nội chính, PCTNTC và CCTP…

Thường trực Ban Bí thư Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: BNC

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lương Cường ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả, nỗ lực, cố gắng đã đạt được của Ban Nội chính Trung ương thời gian qua; đồng thời nhấn mạnh, chỉ còn hơn một năm nữa là kết thúc nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng, Ban Nội chính Trung ương cần nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa, hành động mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn nữa, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về nội chính, PCTNTC và CCTP theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thường trực Ban Bí thư đánh giá cao việc Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 3 hội nghị toàn quốc về công tác nội chính, PCTNTC; chủ trì tham mưu biên soạn và phổ biến, quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi trong tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Ban Nội chính Trung ương luôn chủ động, sáng tạo thực hiện tốt nhiệm vụ Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC; góp phần tiếp tục đẩy mạnh, tạo bước đột phá mới trong công tác PCTNTC.

Đồng chí Lương Cường đề nghị, Ban Nội chính Trung ương tập trung nghiên cứu hoàn thành các đề án, nhiệm vụ theo chương trình công tác năm 2024 đã đề ra, nhất là khẩn trương hoàn thành các đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo đúng kế hoạch, đồng thời, quan tâm nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, quan điểm, định hướng lớn về nội chính, PCTNTC và CCTP để phục vụ việc xây dựng các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng; tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTNTC

Ban Nội chính Trung ương tập trung tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý dứt điểm, nghiêm minh các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực theo đúng kế hoạch của Ban Chỉ đạo; nhất là các vụ án, vụ việc xảy ra tại Công ty AIC, Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Dự án Sài Gòn Đại Ninh (Lâm Đồng), Tập đoàn Phúc Sơn, Tập đoàn Thuận An... và các vụ án, vụ việc liên quan đến cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Đồng chí Lương Cường lưu ý Ban Nội chính Trung ương tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác nội chính, PCTNTC và CCTP; chủ động phối hợp với cơ quan chức năng nắm chắc tình hình, tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh biên giới, an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động... không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

TRẦN BÌNH