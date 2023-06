ĐBQH đề nghị “mở” hơn nữa đối với người nước ngoài tại Việt Nam

Thảo luận về nội dung này, các ĐB đều thống nhất quy định thông tin về nơi sinh trong hộ chiếu.

ĐB Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) cho rằng, hiện chúng ta đang quy định hộ chiếu gắn chip chỉ được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, khi có yêu cầu và không cấp cho công dân chưa đủ 14 tuổi. Quy định như vậy là không còn phù hợp, nhất là khi dự án Luật Căn cước vừa được trình Quốc hội đã đề xuất việc cấp thẻ căn cước công dân cho cả trẻ em chưa đủ 14 tuổi.

ĐB Nguyễn Phương Thủy đề nghị cần xem xét sửa đổi, bổ sung quy định để bảo đảm đồng bộ hóa với các quy định về căn cước, tạo thuận lợi tối đa cho công dân trong việc thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh.

ĐB Nguyễn Phương Thủy cũng đề nghị rà soát toàn diện các quy định để đơn giản hóa hơn nữa các loại giấy tờ có liên quan và thủ tục thực hiện việc cấp hộ chiếu, tận dụng một cách tối đa tính liên thông sẵn có của các cơ sở dữ liệu quốc gia đã được kết nối và phù hợp với yêu cầu giải quyết thủ tục cấp hộ chiếu hoàn toàn theo phương thức trực tuyến.

Đáng chú ý, để tiếp tục tạo điều kiện hơn nữa cho người nước ngoài nhập xuất cảnh Việt Nam, dự thảo luật có nhiều điểm mới như nâng thời hạn của thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần; mở rộng cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước, vùng lãnh thổ và giao Chính phủ quyết định danh sách cụ thể; nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của nước được Việt Nam đơn phương miễn thị thực và được xem xét giải quyết cấp thị thực, gia hạn tạm trú..

Về nội dung này, nhiều ý kiến ĐB đề xuất nâng thời hạn tạm trú cho khách nước ngoài lên 60 ngày, vì đây là thời gian phù hợp cho khách nước ngoài, nhất là khách du lịch có một chuyến đi đủ dài cho nghỉ dưỡng, tham quan, chữa bệnh hoặc công tác. Việc nâng thời gian tạm trú của người nước ngoài tại Việt Nam và việc miễn thị thực của Việt Nam chưa tăng nhiều thời gian như các quốc gia trong khu vực, đề nghị tăng miễn thị thực, gia hạn, tăng cường thêm các mốc thời hạn tạm trú đối với người nước ngoài.

ĐB Vũ Tiến Lộc (Hà Nội) cho rằng, trong du lịch Việt Nam "đi trước về sau", là do chính sách visa của chúng ta chưa đủ cởi mở. ĐB đề nghị nâng thời hạn cấp giấy chứng nhận tạm trú tại cửa khẩu cho người nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực tối thiểu 60 ngày. Đồng thời, mở rộng diện đơn phương miễn thị thực, cho áp dụng thị thực điện tử.

Giải trình trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh, mục đích của việc sửa đổi luật là tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam và người Việt Nam xuất cảnh ra nước ngoài, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Bộ Công an sẽ tiếp thu các ý kiến của ĐB, hoàn thiện dự thảo báo cáo cấp có thẩm quyền.