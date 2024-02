ĐBSCL mở đường, tạo đà “cất cánh”

Những tuyến cao tốc, nhiều cây cầu, các cung đường về miền Tây vừa được khánh thành và đang đầu tư mở rộng… góp phần giảm tải cho tuyến quốc lộ 1. Cũng từ đây, hạ tầng giao thông vùng ĐBSCL đang dần hoàn thiện, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của cả vùng ĐBSCL.

Niềm mơ ước của 20 triệu người dân miền Tây đã thành hiện thực khi những ngày cuối năm 2023, tuyến cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2 được đưa vào sử dụng, giúp kết nối TPHCM với TP Cần Thơ thuận lợi hơn. Thời gian đi từ TPHCM đến Cần Thơ rút ngắn còn khoảng 2 giờ, thay vì 3 đến 4 giờ như trước đây.

Cũng từ những tuyến cao tốc mới được đưa vào sử dụng mà hiện nay, nhiều địa phương khu vực ĐBSCL rầm rộ triển khai các dự án làm đường mới, mở rộng đường hiện hữu, làm cầu mới, xóa cầu hẹp...

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết, tuyến đường bộ cao tốc đoạn qua tỉnh Vĩnh Long có 2 dự án gồm cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ và cầu Mỹ Thuận 2. Hai dự án này đưa vào sử dụng giúp giảm áp lực của cầu Mỹ Thuận hiện hữu và giao thông quốc lộ 1 qua tỉnh Vĩnh Long, đồng thời giúp giảm chi phí logistics, rút ngắn thời gian vận chuyển từ TPHCM về Vĩnh Long. Qua đó, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, hệ thống vận tải, logistics khu vực, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất tốt hơn, thu hút đầu tư vào các vùng đã quy hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, các khu, cụm công nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Long sẽ tập trung huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thủy lợi...). Ưu tiên xây dựng trục động lực, các tuyến đường chính, các tuyến đường liên kết vùng để tăng tính kết nối với tuyến cao tốc và từng bước hình thành, phát triển hai hành lang kinh tế của tỉnh (hành lang kinh tế dọc sông Hậu, hành lang kinh tế dọc sông Tiền), sẵn sàng đón nhà đầu tư mới.

Cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và Bộ GTVT phê duyệt dự án vào năm 2020. Được khởi công từ tháng 1-2021, đi qua địa phận Vĩnh Long và Đồng Tháp, cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ có quy mô giai đoạn hoàn chỉnh 6 làn xe, vận tốc thiết kế 100km/giờ, chiều dài 23km. Dự án được phân kỳ đầu tư 4 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ; tổng mức đầu tư hơn 4.800 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Cầu Mỹ Thuận 2 là dự án trọng điểm quốc gia trên tuyến đường huyết mạch từ TPHCM đi TP Cần Thơ, kết nối 2 tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận và Mỹ Thuận - Cần Thơ, nối liền tỉnh Vĩnh Long và Tiền Giang. Đây là dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 đã được Bộ GTVT phê duyệt và được khởi công vào tháng 3-2020. Tổng mức đầu tư của dự án hơn 5.000 tỷ đồng bằng nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước.

Dự án cầu Mỹ Thuận 2 có tổng chiều dài 6,61km, cách cầu Mỹ Thuận hiện hữu 350m về phía thượng lưu. Cầu chính có chiều dài khoảng 1,9km, quy mô 6 làn xe, vận tốc thiết kế 80km/giờ. Cùng với cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ, cầu Mỹ Thuận 2 là 2 dự án cuối của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn từ TPHCM đến TP Cần Thơ dài 120km.

Cùng với 8 công trình nổi bật khác trong cả nước hoàn thành và đưa vào sử dụng, năm 2023 là năm ghi dấu ấn bằng hàng loạt dự án hạ tầng giao thông trọng điểm được hoàn thành, trong đó đặc biệt là các tuyến cao tốc Bắc - Nam. Với thành tích này, hiện cả nước đã có gần 1.900km đường cao tốc.

Ngoài ra, tại Long An, cuối tháng 12–2023, công trình đường Vành đai Tân An được khánh thành và đưa vào sử dụng, là trục giao thông liên kết giữa TP Tân An – huyện Châu Thành - huyện Tân Trụ - huyện Thủ Thừa. Công trình cũng là cầu nối giao thông quan trọng từ cao tốc TPHCM - Trung Lương - quốc lộ 62 - quốc lộ 1 và dọc hai bên sông Vàm Cỏ Tây hướng về trung tâm TPHCM, giúp chuyển hướng lưu thông ra các vùng ven ngoại thành, giảm áp lực cho quốc lộ 1, quốc lộ 62 và khu vực trung tâm, đồng thời đẩy mạnh kết nối liên vùng giữa các tỉnh miền Tây với TPHCM và miền Đông, góp phần giảm kẹt xe trong dịp Tết Cổ truyền năm nay.

Giữa tháng 6-2023, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng dài hơn 188 km, đi qua 4 tỉnh ĐBSCL cũng đã chính thức được khởi công, dự kiến hoàn thành năm 2027. Tuyến Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cùng tuyến An Hữu - Cao Lãnh là hai tuyến cao tốc theo trục ngang của vùng, sẽ kết nối các đường theo trục dọc, giảm áp lực cho quốc lộ 1, tuyến N1, quốc lộ 91... Đồng thời, góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, kết nối kinh tế, xã hội các tỉnh miền Tây cùng Campuchia và các nước Đông Nam Á.

Bộ GTVT cho biết năm 2024, đơn vị sẽ hoàn thành thủ tục khởi công 14 dự án giao thông. Ngoài ra, bộ phối hợp, hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ để khởi công 11 dự án đường bộ cao tốc do địa phương được giao là cơ quan chủ quản: Đồng Đăng - Trà Lĩnh, Lạng Sơn - Cửa khẩu Hữu Nghị, Tân Phú - Bảo Lộc, Bảo Lộc - Liên Khương, Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Ninh Bình, Ninh Bình - Hải Phòng đoạn qua Nam Định và Thái Bình, Gia Nghĩa - Chơn Thành, TPHCM - Chơn Thành, TPHCM - Mộc Bài, Hòa Bình - Mộc Châu và Vành đai 4 TPHCM.

Bộ GTVT cũng đặt mục tiêu trong năm 2024 sẽ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam; đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các tuyến đường sắt quan trọng quốc gia như: TPHCM - Cần Thơ, Biên Hòa - Vũng Tàu, Long Thành - Thủ Thiêm, Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Cũng trong năm 2024, Sở GTVT sẽ tham mưu UBND tỉnh Tiền Giang phối hợp Bộ GTVT chuẩn bị mở rộng cao tốc TPHCM - Trung Lương - Mỹ Thuận. Đồng thời, tăng cường phối hợp các cơ quan Trung ương đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Rạch Miễu 2, hoàn thành Dự án Nâng cấp mở rộng kênh Chợ Gạo - giai đoạn 2.

NGỌC PHÚC - Trình bày: HỮU VI