Podcast bản tin tối 22-8: Nhiều trường lấy điểm chuẩn kỷ lục dù phổ điểm giảm; Người dân trả lại 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

SGGPO

Podcast bản tin tối 22-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điểm chuẩn đại học 2025: 4 ngành chạm mốc 30 điểm; TPHCM: Trường học không điều động học sinh dự khai giảng trước 7 giờ; TPHCM chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão; Nhiều hãng hàng không đồng loạt chuyển khai thác sang Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất; Người dân trả lại 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản; Xe tải mất thắng húc chết 18 con bò; Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng

THANH CHIÊU

THANH CHIÊU

rửa tiền điểm chuẩn đại học điểm chuẩn cao kỷ lục điểm chuẩn 30 tai nạn xe tải húc bò áp thấp nhiệt đới tphcm nhà ga T3 sân bay Tân Sơn Nhất lễ khai giảng năm học 2025-2026

