Podcast bản tin tối 22-8: Nhiều trường lấy điểm chuẩn kỷ lục dù phổ điểm giảm; Người dân trả lại 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản

Podcast bản tin tối 22-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Điểm chuẩn đại học 2025: 4 ngành chạm mốc 30 điểm; TPHCM: Trường học không điều động học sinh dự khai giảng trước 7 giờ; TPHCM chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão; Nhiều hãng hàng không đồng loạt chuyển khai thác sang Nhà ga T3, sân bay Tân Sơn Nhất; Người dân trả lại 2 tỷ đồng cho người chuyển nhầm tài khoản; Xe tải mất thắng húc chết 18 con bò; Mở rộng điều tra đường dây rửa tiền gần 30.000 tỷ đồng