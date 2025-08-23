Podcast: Thành tựu của lòng dân

Một văn kiện đại hội của Đảng bộ TPHCM không chỉ là những con chữ trang trọng trên giấy. Ẩn sau đó là trí tuệ, tâm huyết, và cả những mong mỏi rất đời thường của hàng triệu người dân - từ chuyện nhà ở, y tế, giáo dục, cho đến khát vọng biến TPHCM thành siêu đô thị mang tầm quốc tế.

Vậy quá trình lấy ý kiến góp ý cho văn kiện lần này có gì đặc biệt? Vì sao có thể gọi đây là bước chuyển từ “xin ý kiến” sang “cùng làm”? Hãy cùng tìm lời giải trong số podcast hôm nay, quý vị nhé.