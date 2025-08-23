Đa phương tiện

Podcast bản tin ANTT 23-8: Bắt giữ 4 đối tượng mua bán người, ép nạn nhân làm tiếp viên quán karaoke

Podcast bản tin ANTT 23-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Hai nhân viên đường sắt nhanh trí xử lý vụ xe máy tông thẳng gác chắn tàu; Hưng Yên: Cứu 7 người thoát khỏi đám cháy lúc rạng sáng; Bắt giữ 4 đối tượng mua bán người, ép nạn nhân làm tiếp viên quán karaoke; Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, 4 người bị thương; Va chạm với xe đầu kéo, hai thanh niên tử vong; Cà Mau: Phóng hỏa vì ghen tuông, 56 ki-ốt chợ Thanh Tùng bị thiêu rụi...

Tổng hợp: THU HƯƠNG

