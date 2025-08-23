Đa phương tiện

Podcast bản tin tối 23-8: Nỗ lực thu hoạch lúa mùa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão | Vụ ghen tuông phóng hỏa cháy chợ ở Cà Mau: Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng

Podcast bản tin tối 23-8 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030; Đề xuất một số trường hợp cán bộ không sử dụng AI trong thực thi công vụ; Ứng phó khẩn cấp bão số 5 đổ bộ thần tốc; Nỗ lực thu hoạch lúa mùa, đưa tàu thuyền vào bờ tránh bão; Vụ ghen tuông phóng hỏa cháy chợ ở Cà Mau: Thiệt hại hơn 20 tỷ đồng; Hàng ngàn người tham gia ngày hội việc làm sân bay Long Thành...

THANH CHIÊU

