Chi tiết nhiều tuyến đường bị cấm để phục vụ Đại lễ A80

SGGPO
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-1.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-2.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-3.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-4.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-5.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-5-1.jpg
Người dân Hà Nội nô nức xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-6.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-7.jpg
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-8.jpg
Không khí rộn ràng khắp Thủ đô trước giờ tổng hợp luyện đầu tiên. Ảnh: HÀ NGUYỄN
Chi tiet cac tuyen duong bi cam de phuc vu Dai le-9.jpg
Hop quoc hoi khoa XV-8.jpg
Từ khóa

tuyến đường bị cấm để phục vụ Đại lễ A80 hạn chế lưu thông để phục vụ lễ kỷ niệm 80 năm Lễ 2-9 chào mừng 80 năm Quốc khánh Người dân tham gia Lễ Lộ trình thay thế Phân loại cấm đường lịch cấm đường theo giờ

