ĐBSCL: thí sinh gặp sự cố được hỗ trợ kịp thời

Theo ghi nhận, kết thúc ngày thi đầu tiên môn Ngữ văn và môn Toán các em làm bài khá tốt nên sáng nay tâm lý thoải mái hơn.

Thí sinh Phạm Hải Chiều (học sinh Trường THPT Phước Thạnh, Tiền Giang) cho biết, đề thi ba môn Lý, Hóa, Sinh mức độ vừa phải; trong đó môn Lý là dễ thở nhất, em hy vọng 3 môn này có thể bù điểm cho môn Toán.

Sau khi thi xong bài thi tổ hợp, các thí sinh Tiền Giang đều có chung nhận định đề thi năm nay có tính phân loại cao. Đề bám sát chương trình học, học sinh học trung bình, khá có thể đạt điểm khá.

* Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Lực lượng Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kịp thời hỗ trợ một thí sinh về nhà lấy giấy tờ do bị quên và đến điểm thi tốt nghiệp THPT an toàn và đúng giờ.

Theo đó, tại điểm Trường THPT Hậu Nghĩa (thị trấn Hậu Nghĩa), gần đến giờ thi, có 1 trường hợp là em Nguyễn Tấn Tài (xã Đức Lập Hạ) quên giấy tờ thi. Sợ không được dự thi nên thí sinh này vô cùng lo lắng do nhà cách trường 5km. Trước tình huống bất ngờ, lực lượng công an giao thông đang làm nhiệm vụ tại điểm trường nhanh chóng đưa nam sinh về nhà lấy giấy tờ. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của lực lượng công an mà nam sinh đến điểm thi kịp lúc.

Cũng trong kỳ thi, lực lượng tình nguyện viên tại điểm thi Trường THPT Hậu Nghĩa hỗ trợ em Lê Thanh Trúc (học sinh lớp 12B, Trường THPT Hậu Nghĩa) bị đứt gân chân đến sân trường an toàn, kịp tham gia các môn thi.

* Tại Cần Thơ: Theo Sở GD-ĐT, trong ngày thi thứ 2 này, các lực lượng làm công tác thi đã chủ động phối hợp tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tại các điểm thi. Không có hiện tượng bất thường, phức tạp xảy ra; không có thí sinh, cán bộ coi thi, nhân viên phục vụ vi phạm Quy chế thi trong buổi thi Bài thi tổ hợp. Có 54 thí sinh vắng thi ở một số môn.

Các thí sinh cho hay tâm trạng thoải mái và sẵn sàng bước vào môn thi cuối, môn Ngoại ngữ vào chiều nay.