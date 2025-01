ĐBSCL: Ứng phó sớm với xâm nhập mặn

Theo các chuyên gia, mùa khô năm 2024-2025, xâm nhập mặn đến sớm hơn mọi năm và có khả năng bằng hoặc hơn cao so với mùa khô 2023-2024.

Những ngày này, nhiều nông dân tại miền Tây tập trung nạo vét kênh mương trong các vườn cây ăn trái, bơm nước vào dự trữ để phục vụ cho tưới tiêu vào mùa hạn mặn. Lấy máy đo độ mặn nguồn nước trong vườn, ông Nguyễn Văn Quận (ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre) cho biết: Hiện độ mặn đo được ở mức 0,17‰, vẫn có thể tưới cho cây. Hiện vườn bưởi da xanh đang cho trái, chuẩn bị bán cho thương lái dịp Tết Ất Tỵ 2025.

Các địa phương vùng Đồng Tháp Mười (tỉnh Long An) khơi thông dòng chảy, tích trữ nước ngọt, phục vụ tưới tiêu trong mùa khô sắp tới. Ảnh: NGỌC PHÚC

Theo dự báo, những ngày cuối tháng 1, độ mặn hơn 1gram/lít sẽ xâm nhập đến khu vực xã Xuân Đông (huyện Chợ Gạo). UBND tỉnh Tiền Giang đã giao UBND các huyện Chợ Gạo, Gò Công Tây, Gò Công Đông và TP Gò Công phối hợp các địa phương, ngành chuyên môn vận động người dân không tiếp tục gieo sạ vụ lúa đông xuân 2024-2025; chuyển sang cây trồng cạn đối với diện tích chưa gieo sạ...

Tại Cà Mau, ông Lê Công Nguyên, Giám đốc Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh, thông tin, đơn vị đang phối hợp các địa phương triển khai đầu tư xây dựng 6 công trình cấp nước tập trung nông thôn, phục vụ nhu cầu nước sinh hoạt cho người dân trong mùa khô 2025; dự kiến sẽ cấp nước sinh hoạt cho khoảng 14.000 hộ dân tại các vùng nông thôn khan hiếm nước, nguồn nước bị ô nhiễm, xâm nhập mặn. Tổng nguồn vốn 180 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thanh Truyền, Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Long An cho biết, trước thực tế mặn xâm nhập sớm từ đầu mùa khô 2025, tỉnh đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, tăng cường quản lý, vận hành, giữ an toàn hệ thống thủy lợi; chủ động phòng chống, giảm thiểu tác động bất lợi do thiên tai liên quan đến hạ tầng thủy lợi; tăng cường bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn sinh thủy, phòng, chống ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt nguồn nước. Qua đó, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp của tỉnh phát triển bền vững.

UBND tỉnh Sóc Trăng vừa có buổi làm việc với Công ty CP Đầu tư ngành nước DNP (DNP Water) về đề xuất đầu tư Dự án Trạm bơm nước thô vùng Tây Nam sông Hậu và hệ thống ống truyền tải cung cấp nguồn nước thô cho 3 tỉnh Cà Mau - Bạc Liêu - Sóc Trăng. Theo đó, công trình được triển khai phía thượng nguồn sông Hậu, cùng việc hình thành hệ thống tuyến ống truyền tải kín liên vùng tỉnh, dẫn nước thô đến các nhà máy xử lý nước sạch hiện hữu và tương lai trên địa bàn Sóc Trăng - Bạc Liêu - Cà Mau. Mục tiêu của dự án là đảm bảo cung cấp nguồn nước mặt đầy đủ cho mục đích sinh hoạt, sản xuất, khắc phục tình trạng nước nhiễm mặn, thay thế nguồn nước ngầm đang bị khai thác quá mức gây tình trạng sụt lún tại khu vực. Tổng mức đầu tư giai đoạn 1 của dự án là 4.800 tỷ đồng. Trong đó, doanh nghiệp đầu tư trực tiếp là 3.300 tỷ đồng, phần hệ thống kết nối do ngân sách các tỉnh tự đầu tư là 1.500 tỷ đồng.

TẤN THÁI - TÍN HUY - NGỌC PHÚC - TUẤN QUANG