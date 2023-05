Đề cao cảnh giác với âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch

Thời gian qua, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) luôn được Ban Giám đốc, lãnh đạo các phòng của đơn vị quan tâm. Thông qua việc thường xuyên tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở toàn thể viên chức, người lao động trong việc đảm bảo an toàn lao động, luôn đề cao cảnh giác với các tình huống nhằm gây mất ANTT; chủ động phối hợp với chính quyền địa phương, công an, Ban chỉ huy quân sự nơi trú đóng lên kế hoạch sẵn sàng ứng phó với các âm mưu phá hoại, góp phần đảm bảo an toàn tài sản, ANTT trong và ngoài cơ quan.

Đặc biệt công tác tuyển dụng phải thận trọng rà soát các hồ sơ ứng tuyển, đảm bảo tuyển dụng đúng người, đúng việc. Do làm tốt công tác bảo vệ nên nhiều năm qua tại trung tâm không xảy ra tình trạng mất ANTT, không có tình trạng trộm cắp; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn những hiện tượng cục bộ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ.

Thời gian tới, Trung tâm Phát triển công nghiệp hỗ trợ, Sở Công thương TPHCM tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động viên chức, người lao động đề cao cảnh giác chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch.

Đồng thời, thông tin kịp thời các phương thức thủ đoạn hoạt động mới của tội phạm, hướng dẫn lực lượng bảo vệ cơ quan phối chặt chẽ với lực lượng công an địa phương tăng cường bảo đảm ANTT; tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; ngăn chặn hành vi tham nhũng, tiêu cực, lãng phí…