Đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm xác định thiệt hại trong vụ cháy chung cư mini để bồi thường

Theo nội dung văn bản do ông Nguyễn Quang Huyền, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính ký cho hay, vụ cháy chung cư mini tại địa chỉ trên đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.

Nhằm nhanh chóng khắc phục thiệt hại trên, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm do vụ cháy gây ra để đánh giá mức độ thiệt hại, xác định phạm vi bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm và thực hiện các thủ tục giải quyết bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho người tham gia bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Đồng thời, có báo cáo gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trước ngày 19-9.

Trước đó, đêm ngày 12 và rạng sáng 13-9, tại số nhà 37 ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân đã xảy ra vụ cháy nghiêm trọng khiến 56 người tử vong và hàng chục người bị thương, nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Tối 13-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) về tội “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy” theo điều 313 Bộ luật Hình sự.