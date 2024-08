Đề nghị truy tố 3 cựu lãnh đạo, cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vì gây thất thoát hàng chục tỷ đồng

Ngày 28-8, Công an tỉnh Hải Dương cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã hoàn thành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đến Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương để hoàn tất cáo trạng đề nghị truy tố 13 bị can trong vụ án “Tham ô tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra giai đoạn năm 2017-2022 tại Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Hải Dương và công đoàn của một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.