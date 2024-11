Đề nghị truy tố cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Lê Tiến Phương

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra, đề nghị truy tố ông Lê Tiến Phương (cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận) cùng 16 bị can trong vụ án "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" xảy ra tại Dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết (thuộc phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận).

Cùng bị đề nghị truy tố về hành vi "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" còn có các bị can: Nguyễn Ngọc (cựu Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Thuận); Lê Quang Vinh (cựu Bí thư Huyện ủy kiêm Chủ tịch UBND Huyện ủy Phú Quý, tỉnh Bình Thuận); Nguyễn Văn Phong (cựu Phó Giám đốc Sở Tài chính, cựu Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh Bình Thuận)...

Theo kết luận điều tra, trên cương vị là Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất của tỉnh, bị can Lê Tiến Phương là người có năng lực, trình độ, kinh nghiệm trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực kinh tế, đất đai, đầu tư, quy hoạch - xây dựng, thẩm định, phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất; chỉ đạo, điều hành và quản lý chung mọi hoạt động và toàn diện các mặt công tác của tỉnh…

Trong quá trình triển khai, thực hiện dự án trên, bị can Lê Tiến Phương trực tiếp phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung của TP Phan Thiết, cấp giấy phép quy hoạch cho chủ đầu tư lập quy hoạch xây dựng dự án trên tỷ lệ 1/500; phê duyệt cho chuyển đổi mục đích sử dụng đất sân golf Phan Thiết sang đất ở đô thị để đầu tư xây dựng Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết.

Bị can Lê Tiến Phương

Cơ quan điều tra xác định, bị can Lê Tiến Phương biết rõ đồ án quy hoạch chi tiết và cơ cấu sử dụng đất tại khu đô thị du lịch biển Phan Thiết; bị can cũng biết phải thực hiện theo quy định của Luật Đất đai 2013 cùng các quy định của Chính phủ và Bộ TN-MT khi xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất đối với hơn 363.000m2 đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Tuy nhiên, bị can Phương và các bị can khác thực hiện trái quy định, vẫn ký ban hành quyết định phê duyệt giá đất tại dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết với giá hơn 2,5 triệu đồng/m2 trái với quy định, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 308 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, trong quá trình điều tra, bị can Lê Tiến Phương thành khẩn khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, không có tài liệu về động cơ vụ lợi của bị can Lê Tiến Phương. Bên cạnh đó, quá trình công tác bị can Lê Tiến Phương có nhân thân tốt, được tặng thưởng nhiều Huân chương, bằng khen, kỷ niệm chương của các ngành, các cấp.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra kiến nghị Văn phòng Chính phủ báo cáo, đề xuất với Thủ tướng chỉ đạo Bộ TN-MT phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, tham mưu, đề xuất hoàn thiện quy định về lĩnh vực đất đai để có hướng dẫn chi tiết, cụ thể về từng bước trong phương pháp thặng dư, xây dựng các tiêu chuẩn, cụ thể, chuẩn hóa các yếu tố giả định, bao quát được các trường hợp trên thực tế. Kiến nghị Thủ tướng chỉ đạo Thanh tra Chính phủ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiểm tra, rà soát việc áp dụng phương pháp thặng dư để xác định giá đất, từ đó tính tiền sử dụng đất trong trường hợp giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư, phát triển nhà ở thương mại tại các địa phương. Cơ quan điều tra cũng cũng kiến nghị cơ quan xét xử yêu cầu các bị can thực hiện hành vi phạm tội khắc phục hậu quả số tiền thiệt hại là hơn 308 tỷ đồng cho ngân sách Nhà nước.

Tin liên quan Yêu cầu cung cấp thông tin tài sản cá nhân, tổ chức liên quan dự án Khu đô thị du lịch biển Phan Thiết

ĐỖ TRUNG