Để niềm vui thật sự trọn vẹn

Khi nhắc đến những dấu ấn sâu đậm ở Việt Nam, rất nhiều du khách quốc tế không thể quên những dòng người cổ vũ cuồng nhiệt trên đường phố sau những chiến thắng của đội tuyển bóng đá nước nhà.

Đó là cách mà người Việt chia sẻ niềm vui chiến thắng, bầu không khí rộn ràng tràn ngập tiếng kèn trống, tiếng reo vang mừng vui, những lá cờ đỏ rực rỡ khắp các nẻo đường, từ thành thị đến vùng quê. Hình ảnh toàn dân đoàn kết chung vui khiến ai nấy đều hào hứng và xúc động, khơi gợi lòng tự hào Tổ quốc trong lòng mỗi người dân Việt.

Tuy nhiên, bên cạnh những hình ảnh đẹp, lâu nay đã có không ít cảnh báo về tình trạng nhiều bạn trẻ lợi dụng không khí sôi động để có những hành vi phản cảm: những hành động có tính bốc đồng như la hét thái quá, lấy mọi thứ trong tầm tay để làm công cụ gây ồn ào…, nghiêm trọng hơn là kêu gọi đua xe quá khích, nguy hiểm hơn nữa là trêu chọc, quấy rối, thậm chí tấn công người đi đường. Như vụ việc vừa diễn ra tại một hầm đi bộ ở Hà Nội, nhóm thanh niên gây ra hành vi sai phạm đến mức bị cơ quan chức năng bắt giữ về tội gây rối trật tự công cộng.

Việc mừng chiến thắng sau các sự kiện thể thao có thể xem là một nét đẹp văn hóa, nhưng để niềm vui được trọn vẹn, người tham gia, nhất là người trẻ, cần nâng cao ý thức, tự giác xây dựng nhận thức đúng đắn, kêu gọi nhân rộng hành động đẹp và ngăn chặn những hành vi lệch chuẩn.

Có thể nói, trong số hàng chục, hàng trăm ngàn người hâm mộ xuống phố reo hò, chiếm đa số là người trẻ năng động. Sự năng động của họ nếu được định hướng đúng đắn sẽ mang đến những đóng góp tích cực cho cộng đồng, giống như đã từng gây ấn tượng với xã hội qua các dự án đầy ý nghĩa.

Chính vì vậy, để những niềm vui chiến thắng được trọn vẹn hơn, trước khi hòa vào biển người náo nhiệt thì những bạn trẻ có sức ảnh hưởng, các hội nhóm cộng đồng nên chăng nhắc nhở nhau về việc gìn giữ những hành động chuẩn mực, văn minh, bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng. Và từ đó, tinh thần đoàn kết cùng những nét đẹp văn hóa sẽ được lan tỏa toàn xã hội.

LAN VY