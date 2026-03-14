Trách nhiệm bắt đầu từ niềm tin

Cả nước đang hướng về “Ngày hội non sông” - ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15-3-2026). Với nhiều người trẻ, đây không chỉ là việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, mà còn là dịp để cảm nhận rõ hơn mối liên hệ giữa cá nhân với cộng đồng, giữa niềm tin và trách nhiệm đối với đất nước.

Cùng nhịp đập non sông

Những ngày này, không khí chuẩn bị bầu cử ở các địa phương rất rộn ràng, khẩn trương. Tại tổ bầu cử phường Bình Trị Đông (TPHCM), anh Phạm Quang Thắng (34 tuổi, Bí thư Đoàn Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Công dân trẻ tiêu biểu TPHCM, Giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2026) cùng các bạn đoàn viên tất bật những khâu chuẩn bị cuối cùng cho ngày bỏ phiếu như rà soát danh sách cử tri, kiểm tra các bảng niêm yết thông tin, tham gia dọn dẹp, trang trí khu vực bỏ phiếu… Sự tham gia nhiệt tình của lực lượng trẻ không chỉ góp phần giúp công tác chuẩn bị được chu đáo hơn mà còn tạo nên không khí phấn khởi hướng tới ngày hội của toàn dân.

Đã 3 lần đi bầu cử nhưng với Phạm Quang Thắng, cảm giác vẫn luôn rất đặc biệt, đầy háo hức và tự hào. “Là một cử tri trẻ, tôi kỳ vọng những người ứng cử được bầu chọn sẽ tiếp tục quan tâm nhiều hơn đến các chính sách dành cho thanh niên. Người trẻ hôm nay có nhiều khát vọng cống hiến, nhiều ý tưởng sáng tạo… Khi được trao cơ hội và tạo môi trường thuận lợi, lực lượng trẻ sẽ phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình và đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của đất nước, của thành phố”, anh Quang Thắng nói.

Tuổi trẻ xã Bình Hưng (TPHCM) tham gia diễu hành xe hoa, tuyên truyền về công tác bầu cử

Hoạt động tại Đoàn phường Chánh Hưng (TPHCM), bạn trẻ Đoàn Thị Thúy Hằng cùng các đoàn viên thanh niên phường đã tích cực tham gia nhiều hoạt động góp phần chuẩn bị cho công tác bầu cử. Tiêu biểu là các hoạt động như "Hội thi tìm hiểu về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp", qua đó giúp đoàn viên, thanh niên nâng cao nhận thức về ý nghĩa của ngày bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của công dân; ra mắt bản đồ số các điểm bỏ phiếu, giúp người dân dễ dàng tra cứu thông tin, xác định địa điểm bỏ phiếu cũng như tiếp cận các nội dung liên quan đến bầu cử một cách thuận tiện, minh bạch.

Đặc biệt, chương trình “Đi từng ngõ, gõ từng nhà - Đưa công nghệ số đến tận tay cử tri” được các đoàn viên thanh niên triển khai trực tiếp tại địa bàn dân cư. Từng nhóm đoàn viên đã đến từng nhà, hướng dẫn người dân sử dụng bản đồ số để tra cứu điểm bỏ phiếu, tiếp cận các thông tin bầu cử và giải đáp những nội dung liên quan.

Chia sẻ cảm nhận trong những ngày tham gia chuẩn bị cho công tác bầu cử, Đoàn Thị Thúy Hằng bày tỏ: “Khi cùng các bạn đoàn viên tham gia hỗ trợ người dân, tôi cảm nhận rõ trách nhiệm công dân trong từng lá phiếu. Nhiều cô chú lớn tuổi rất nôn nao chờ ngày đi bầu cử, tìm hiểu thông tin, hẹn nhau đi bầu đúng giờ. Rồi trong những buổi tiếp xúc cử tri, bà con cũng tham gia rất đông đủ, đặt ra nhiều vấn đề thiết thực của địa phương”.

Tự hào là cử tri

Sắp xếp lịch học để tham dự các buổi tiếp xúc cử tri tại địa phương cũng như tham gia tập huấn công tác bầu cử, bạn trẻ Phí Ngọc Đức (sinh viên Trường Đại học Công nghệ TPHCM, cử tri phường Bình Quới) không giấu được chút bối rối, nhưng cũng đầy háo hức khi lần đầu được thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân. “Khoảnh khắc nhận thẻ cử tri mang tên mình khiến tôi nhận ra mình đã thực sự trưởng thành và ý thức mình có trách nhiệm hơn với đất nước và xã hội”, Phí Ngọc Đức cho biết.

Tương tự, cũng lần đầu trở thành cử tri, bạn Lương Kiều Thúy (sinh viên Trường Đại học Sài Gòn, ngụ xã Hưng Long, TPHCM) chủ động tìm hiểu về ngày hội non sông, theo dõi chương trình hành động của các ứng cử viên thông qua Fanpage của địa phương.

Thúy chia sẻ: “Mỗi ngày, tôi đều vào Fanpage của xã xem các thông tin cập nhật về tình hình địa phương, nhất là thông tin bầu cử, danh sách, tiểu sử người ứng cử… Điều này giúp những người bận đi làm, đi học như tôi có thể bám sát thông tin cần thiết. Đây là lần đầu tiên tôi đi bỏ phiếu nên cảm giác rất háo hức. Hôm nhận lá phiếu, tôi nghĩ việc nghiêm túc lựa chọn các ứng cử viên xứng đáng cũng chính là thể hiện tốt trách nhiệm công dân của mình, góp phần nhỏ vào thành công của ngày hội non sông”.

Từ những hoạt động hỗ trợ cử tri tại địa phương đến cảm xúc của những người lần đầu cầm lá phiếu, có thể thấy tinh thần trách nhiệm công dân đang được nhiều người trẻ đón nhận bằng sự chủ động và niềm tin. Khi thế hệ trẻ ý thức rõ vai trò của mình trong những sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, “Ngày hội non sông” không chỉ là thực hiện quyền bầu cử, đó còn là dịp để tình yêu quê hương, tinh thần trách nhiệm với cộng đồng được bồi đắp từ những hành động rất cụ thể. Từ những lá phiếu nhỏ nhưng đầy trách nhiệm ấy, niềm tin của người dân vào sự phát triển của đất nước tiếp tục được khẳng định, vun bồi và lan tỏa.

HỒNG DƯƠNG - TIỂU TÂN