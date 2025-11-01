Sau mưa lũ, khi bùn đất còn ngổn ngang khắp nơi, những người lính biển Trung đoàn 351 (Vùng 3 Hải quân) lại có mặt, lặng lẽ cùng chính quyền và người dân dọn dẹp, khử khuẩn trường lớp, giúp trẻ em sớm trở lại mái trường thân yêu.

Khi nước lũ vừa rút ở các tỉnh miền Trung, tại những vùng trũng thấp của Đà Nẵng và Huế vẫn còn ngổn ngang bùn đất, rác rưởi sau những ngày dài mưa lũ.

Giữa khung cảnh ấy, hình ảnh những người lính biển khoác áo xanh của Trung đoàn 351 - Vùng 3 Hải quân không quản ngại khó khăn, âm thầm cùng chính quyền và người dân địa phương dọn dẹp trường lớp, nhà cửa.

Trường Mẫu giáo Điện Phương ngổn ngang sau mưa lũ

Ngày 1-11, gần 50 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn 351 đã có mặt tại Trường Mẫu giáo Điện Phương (phường Điện Bàn, TP Đà Nẵng), nơi nước lũ từng ngập sâu gần 2 mét. Các cán bộ, chiến sĩ mang theo máy bơm tăng áp, xe cứu thương, xe cứu hỏa, cùng nhiều dụng cụ vệ sinh, khẩn trương xịt rửa, khử khuẩn từng phòng học.

Cô Võ Thị Hồng Hường, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Điện Phương không giấu được xúc động khi nói về sự hỗ trợ quý báu ấy.

“Trường Mẫu giáo Điện Phương nằm ở vùng trũng thấp, nước lũ năm nay dâng cao quá sức tưởng tượng. Có chỗ ngập gần 1,7m, nhiều thiết bị dạy học bị hư hỏng. Trong lúc khó khăn, chúng tôi thật sự biết ơn các chiến sĩ kịp thời đến hỗ trợ. Các anh làm việc không ngơi tay để trường sớm sạch sẽ, khử khuẩn, giúp các cháu được trở lại lớp an toàn”, cô Võ Thị Hồng Hường chia sẻ.

Giữa bùn non còn dày đặc, chiến sĩ Phan Trần Nhật Việt vẫn kiên trì cùng đồng đội dọn dẹp, lau chùi từng dãy hành lang. Anh nói giản dị: “Bùn đất còn nhiều lắm, nhưng chúng tôi cố gắng hết sức, góp phần nhỏ bé của mình để các cháu sớm được đến trường, để nụ cười trở lại trên khuôn mặt thầy cô.”

Trước đó, 30 cán bộ, chiến sĩ khác của Trung đoàn 351 cũng đã có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ (phường Điện Bàn) nơi từng ngập sâu gần 3m. Suốt nhiều giờ liền, các anh miệt mài bơm nước, dọn bùn non, lau chùi bàn ghế, sửa chữa thiết bị điện hư hỏng.

Trung đoàn 351 dọn dẹp tại trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ và trường mầm non Điện Phương

Cô Hà Thị Mỹ Dung, Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Khi thấy các chiến sĩ hải quân và lực lượng công binh đến hỗ trợ, chúng tôi như trút được gánh nặng. Các anh làm việc rất trách nhiệm, không nề hà gì, từ dọn bùn đến khử khuẩn phòng học. Nhờ có các anh, chúng tôi có thể yên tâm chuẩn bị đón học sinh trở lại trường”.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 351 vệ sinh bàn ghế trong phòng học

Thượng tá Nguyễn Phương Chinh, Phó Chính ủy Trung đoàn 351 cho biết, ngay sau khi nước rút, đơn vị đã triển khai tối đa lực lượng và phương tiện đến hỗ trợ các điểm trường. “Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh và khôi phục hoạt động dạy học sớm nhất. Anh em ai cũng hiểu rõ rằng giúp dân chính là nhiệm vụ của người lính trong thời bình”, Thượng tá Nguyễn Phương Chinh nêu.

Không chỉ ở Đà Nẵng, cùng thời điểm, một tổ công tác của Trung đoàn 351 do Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn dẫn đầu đã có mặt tại các phường Phong Điền, Phong Phú, Phong Dinh và Phong Quảng (TP Huế). Đoàn đã đến thăm và trao quà cho các gia đình khó khăn bị ngập lụt với số tiền 70,5 triệu đồng. Đại tá Nguyễn Hữu Hùng, Chính ủy Trung đoàn 351 cùng đoàn công tác đến trao quà hỗ trợ người dân vùng ngập lụt tại phường Phong Dinh (TP Huế) Trước đó, các anh phối hợp cùng lực lượng địa phương giúp hai trường mầm non Điền Hương, Điền Lộc và gia đình Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Gương dọn dẹp, xịt rửa phòng học, lau chùi trang thiết bị, khơi thông cống rãnh, thu gom bùn đất. Chiến sĩ Trung đoàn 351 phối hợp với chính quyền xã Phong Quảng chia gạo hỗ trợ cho nhân dân Những hình ảnh giản dị ấy, người lính hải quân giữa đời thường, tay cầm xẻng, tay cầm chổi, cùng nhân dân gồng mình khắc phục hậu quả sau mưa lũ đã trở thành điểm sáng trong những ngày miền Trung gượng dậy sau thiên tai.

XUÂN QUỲNH