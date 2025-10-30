Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân xung kích giữa tâm lũ miền Trung

Trước tình hình mưa lũ nghiêm trọng tại Đà Nẵng và Huế những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã kịp thời có mặt, sát cánh cùng chính quyền, nhân dân địa phương, góp phần giảm thiểu thiệt hại, cứu trợ kịp thời người dân vùng lũ.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân chuyển lương thực, nước uống xuống xuồng nhỏ để chuyển đến tay người dân

Cứu hộ khẩn cấp trong lũ dữ

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nhiều khu dân cư tại TP Đà Nẵng bị ngập sâu trên 3m, hàng trăm hộ dân chịu thiệt hại nặng. Thực hiện phương châm “4 tại chỗ”, Lữ đoàn 680 (Vùng 3 Hải quân) nhanh chóng cơ động lực lượng, huy động xuồng cứu hộ chuyên dụng, xe đặc chủng và ô tô đến các điểm ngập sâu ứng cứu, hỗ trợ người dân.

Hải quân vùng 3 đến những vùng ngập lụt sâu

Tại xã Hà Nha, lực lượng Lữ đoàn 680 phối hợp chính quyền địa phương tổ chức sơ tán hàng chục hộ dân, ưu tiên người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đến nơi an toàn.

Theo Đại tá Phạm Văn Toàn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 680, xã Hà Nha là một trong những điểm ngập nặng nhất trong đợt lũ lần này. Khi nhận lệnh, chúng tôi lập tức cơ động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường giúp dân. Đây vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm của người lính Hải quân với bà con.

Hải quân Vùng 3 kịp thời có mặt giữa vùng ngập lụt

Bất chấp mưa lớn và dòng nước xiết, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân vẫn di chuyển trong lũ để vận chuyển người dân, tiếp tế lương thực, nước uống, thuốc men và hỗ trợ y tế.

Chị Trần Thu Hường (trú phường Hội An, TP Đà Nẵng) xúc động chia sẻ: "Nước lên quá nhanh, cả nhà rất hoảng. May nhờ bộ đội Hải quân kịp thời hỗ trợ nên chúng tôi được an toàn".

Vùng 3 Hải quân điều động xuồng, xe ô tô chuyên dụng giúp nhân dân TP Huế, TP Đà Nẵng ứng phó với mưa lũ

Tính đến nay, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ, 7 xuồng cứu hộ và 12 phương tiện cơ giới để ứng cứu người dân tại các địa bàn ngập sâu ở Đà Nẵng và Huế.

Xung kích trong phòng, chống thiên tai

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, mực nước tại một số khu vực Đà Nẵng đã vượt mốc lịch sử năm 1964. Lực lượng Vùng 3 Hải quân vẫn kiên trì bám trụ tại các điểm ngập nặng như phường Phong Điền (TP Huế) và các xã, phường Hà Nha, Hòa Tiến, Hội An, Điện Bàn (TP Đà Nẵng).

Cấp phát nhu yếu phẩm cho người dân vùng ngập lụt

Các chuyến xuồng không chỉ chở người mà còn mang theo hàng cứu trợ thiết yếu: hơn 1.030kg lương khô, 150 thùng mì, 80kg thịt và thịt hộp, 100kg gạo, rau xanh, áo phao và thuốc men... cùng hơn 32 triệu đồng tiền mặt hỗ trợ bà con vùng lũ.

Hình ảnh những người lính Hải quân xuyên đêm lội nước, cứu người, chuyển hàng, dọn dẹp nhà cửa, giúp dân ổn định cuộc sống đã để lại ấn tượng mạnh mẽ, làm ấm lòng người dân giữa thiên tai khắc nghiệt.

Cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 đã vận chuyển hàng trăm phần quà gồm gạo, lương khô, mỳ tôm, nước suối và sữa trao tận tay người dân vùng lũ

Theo Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân, trong những ngày tới, đơn vị sẽ tăng cường nhân lực, phương tiện, tiếp tục hỗ trợ cung cấp lương thực, thuốc men, vận chuyển người dân và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, phối hợp cùng địa phương vệ sinh môi trường, khử khuẩn, xử lý hậu quả sau lũ khi nước rút.

Bộ đội Hải quân kịp thời có mặt giữa vùng ngập lụt

Với tinh thần “giúp dân như giúp người thân”, cán bộ, chiến sĩ Vùng 3 Hải quân đã thể hiện rõ vai trò xung kích, chủ lực trong công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Những hành động dũng cảm, tận tâm của họ tiếp tục lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ – Người chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam”, góp phần thắt chặt mối quan hệ quân – dân trong tình hình mới.

XUÂN QUỲNH